時代力量今天下午公布不分區立委名單，一如預期不分區第1名為環保運動人士陳椒華，其餘依序為前主席邱顯智、小燈泡媽媽王婉諭、黃國昌、翟本喬、關心羚等人。時力發言人陳志明表示，名單排序主要以俋提及性平平衡、徵詢過程意願為考量，目標「坐4望5搶6」。

時力不分區立委名單如下，次序依序為陳椒華、邱顯智、王婉諭、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、陳永興、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞，橫跨律師、科技、醫界、藥界等領域。

對於小燈泡媽媽徵詢過程，陳志明說，主要考量其本身經歷沉痛傷痛，不管司改或是教育、社會安全制度推動，希望藉由努力推動相關議題，同時她也有理工科背景，期盼把跨領域思考帶進國會。

面對民眾黨競爭政黨票，陳志明強調，時力與民眾黨提名方式、方向不同，兩黨招收黨員也不同，時力近年不以黨員擴張為方向，不分區名單則是希望在議題方面能有更多的關注。

這份名單仍需經過黨員投票複決，明天起一連3天進行線上投票，預料這份名單變動機會不大。

(中時 )