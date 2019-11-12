台北市長12日出席台北市議會市政總質詢，市議員王世堅準備稻草人道具，指柯文哲「有魂無體、就像稻草人」讓目前都更案弊端叢生，柯文哲（右）回應有證據就送考紀會。（王英豪攝）

台北市長12日出席台北市議會市政總質詢，市議員王世堅準備稻草人道具，指柯文哲「有魂無體、就像稻草人」讓目前都更案弊端叢生，柯文哲（右）回應有證據就送考紀會。（王英豪攝）

北市議員王世堅搬出稻草人，嗆台北市長柯文哲（右）有新的五大案。（張穎齊攝）

柯王開打！「大柯黑」民進黨北市議員王世堅12日在市政總質詢中爆，台北市長柯文哲有「新五大案」，並搬出稻草人的道具嗆柯文哲無感、無價值，並爆料柯昨11日晚間密會14名大老闆吃飯，和財團靠攏。柯對此不屑表示，亂打一通，要指控就拿出證據。

王世堅表示，柯以前主張要徹查的五大弊案，無疾而終，還跟幾家財團成莫逆之交，5年來又締造了「新五大案」，包括一、台朔敦化北路都更案；二、震一建設大直北安段都更案，在30度坡地蓋25層樓，成為「柯的林肯大郡」；三、正隆建設杭州南路，在成功中學宿舍都更案，成「柯的美河市」；四、上月通過，台北銀行總行機關用地，變更商業區案；五、2個月前通過，京華城商業用地變更為豪宅案。

王世堅痛批，柯過去標榜的信仰、理念一夕之間崩解，成了無是非、無知覺、無價值、無感，就像「有體無魂」的稻草人。柯文哲不滿回應「你講什麼新五大案，如果你發現有什麼不法，指控就要有證據！」

王世堅嗆，證據十足，五大財團棲息在柯的身上，侵蝕北市良田，任由擺布，他相信柯去台塑大樓已經好多次。柯反酸「你見鬼了，你什麼時候見我進入台朔大樓？」王說，台塑大樓還堪用30年，若是原面積、原容積興建，台塑一定不要，但就是因都更有獎勵，市值72億元，所以雙手送給台塑，柯不知道這件事？

柯文哲說，不是北市所有都更都是弊案，哪裡有問題就拿出證據，他當然不知道，這是都委會，如果市長不知道就不能通過，那北市沒幾件事可做。都發局則解釋，本案畫定更新階段，所送的計畫會強調公益性，容積獎勵則還沒有。

王世堅還說，大直北安段都更案，當地里長還帶著旁邊住戶，集體向柯哀求，說坡度35度山坡地，是順向坡，就在劍潭古剎旁邊登山步道、不到4米寬，柯不但通過，還還蓋25層大樓，其中有4成土地是財政局的，但柯卻僅為小小的40戶，花2、3000萬去拓寬4米道路。柯強調，不是所有都更都是弊案，不用講這麼大聲，有什麼不法就拿出來講。

王怒嗆，前都發局長林洲民被踢開也跟這有關，至於正隆更扯，正隆是造紙、非建設公司，僅4坪土地，竟然可以駕馭870坪包括市府、成功中學、中央政府的土地，這就像美河市日勝生只有95坪，就駕馭市府1.8萬坪土地。柯答詢「這麼多案件，為什麼沒有其他人在講，只有你一個人在講，很奇怪！」

王世堅也提到，杭州南路的住宅是每坪8、90萬元起跳，預售價格超過百萬，結果都更的開發價值52萬，只有行情一半，這跟過去馬英九在任時把台北銀行送給富邦合併一樣，「偷一套西裝換三件內褲」，但政風處礙於職權，不能調查，就是無牙的老虎。

「你會不會亂打一通？」柯嗆，要是覺得哪裡不法，就送政風處、地檢署，照王的標準，只要什麼事不做、變成稻草人才滿意？

北市議員王世堅（左）搬出稻草人，嗆台北市長柯文哲（右）有新的五大案。（張穎齊攝）

(中時 )