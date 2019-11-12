台中市大安區公所員工發揮巧思，自編舞蹈宣傳2020台灣燈會。（陳淑娥攝）

2020台灣燈會將在台中登場，台中市大安區公所員工11日以伍佰的「你是我的花朵」閃跳宣傳，吸引無數洽公及路過民眾駐足觀賞，紛紛表示十分吸精，直呼難得看到公部門這麼有活力，也感受到台中市府辦台灣燈會的用心及熱情。

大安區長周琇茹表示，2020台灣燈會在台中，副展區將於12月21日在文心森林公園登場，主燈區則在明年2月8日於后里森林園區及馬場園區展開，歡迎大家一起來觀賞。另外，大安區也有好吃的海產，很美的海邊夕陽餘暉，豐富的海邊生態景觀，歡迎順道來此一遊。

台中市29區區公所11日上午同步以唱歌跳舞的表演型式，為2020台灣燈會暖身，大安區公所由同仁自行策劃，全體員工動起來，另外也邀請長青學苑社交舞蹈班及大安分駐所員警加入，4分多鐘快閃舞蹈，除了展示台灣燈會主題，也間接傳達市府全力辦好台灣燈會的決心與熱情。

負責編舞的社會課長柳碧慧指出，這場快閃4分多鐘的表演，凝聚全公所同仁向心力，也從中發覺同仁平時不輕易顯露的舞蹈天份；比如，中間模仿伍佰的同仁，是農業暨建設課技士，這次放「腳」一搏精彩演出，和平常反差最大。

大安分駐所長李叁民表示，很高興能參加燈會宣傳活動，也藉此宣導夜間外出時，要穿亮衣，過馬路「聽、看、轉、揮、動」的觀念；區公所指出，表演片段將上傳至公所粉絲頁及Youtube，歡迎大家上網觀賞。

(中時 )