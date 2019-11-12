宜蘭縣漁工職業工會今天赴勞動部陳情，認為蘇澳區漁會理事長蔡源龍要求宜蘭縣漁工職業工會理事長辭去工會幹部行為，已違反工會法規定，今天向勞動部申請不當勞動裁決。

勞動部官員表示，今天已受理該職業工會所申請的不當勞動裁決，不當勞動裁決最慢要在受理後120天出爐，而平均則是108天。

台灣人權促進會副秘書長施逸翔表示，宜蘭縣漁工職業工會理事長受到雇主要求，要他明天動員所有印尼漁工到工會抗議，若是不願站出來的人就不要想分紅；蘇澳區漁會理事長蔡源龍還把工會理事長找去漁會辦公室，透過通譯，要求他對著攝影鏡頭提出聲明，表明將辭去工會理事長職務。

律師黃昱中說，工會法規定，雇主不可以因為勞工擔任工會幹部就降調、減薪等，而要求工會理事長透過公開錄影辭職，影響其他船員加入工會意願，也已構成不當勞動行為，而理事長要辭職應該要透過理事會、會員大會等，沒想到宜蘭縣勞工處竟然用「協助辭職」；宜蘭縣漁工職業工會李麗華表示，種種的行為已經構成不當勞動行為、干預工會運作，呼籲不當勞動裁決委員會應認定這是打壓工會運作的不當勞動行為。

(中時 )