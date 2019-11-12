葉毓蘭表示，張善政夫人張琦雅自幼聰明伶俐，曾獲得台北市演講冠軍，圖為她（左）在女師附小參加兒童電視劇演出的照片。（照片來源：葉毓蘭臉書）

張善政簽書會上，葉毓蘭（左）與張善政賢伉儷合影。（照片來源：張善政）

國民黨總統參選人韓國瑜昨（11日）公布副手人選為前行政院長張善政，新北市長侯友宜立即表示「很棒，希望他們一起努力加油」，更提到自己曾在民國73年與張善政一起得到十大傑出青年獎，35年來都是老朋友。亞洲警察學會秘書長葉毓蘭今在臉書貼出侯、張當年同台照片，並感嘆人生的緣分，就是這樣。

葉毓蘭今在臉書發文：「人生的緣分，就像秘魯的納斯卡線，不知不覺中都串連起來。我的大學同學侯友宜和張善政的結緣在30幾年前，而我的國中同學又和張善政的夫人小學同班。今天她傳給我張琦雅夫人小時候參加兒童電視劇的可愛劇照，人生的緣分，就是這樣」。

葉毓蘭同時曬出多張舊照，包括張善政、侯友宜同在民國73年獲得「十大傑出青年獎」，參加國民黨歡宴時的合照；以及張善政夫人張琦雅小時候參加兒童電視劇的劇照；還有之前張善政簽書會上，葉與張善政賢伉儷的合影。

(中時電子報)