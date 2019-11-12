高雄市長韓國瑜與台北縣前縣長周錫瑋相擁。（圖／取自臉書社團「韓家軍」）

台北縣前縣長周錫瑋，對國民黨總統參選人韓國瑜一路相挺，更曾感性表示：「做韓國瑜的小弟很驕傲。」獲得廣大韓粉喜愛，還一度成韓粉心中副手最佳人選。近日周與韓的「深情擁抱」，令網友感動不已，甚至有人認為這一抱將讓民調上漲10個百分點。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「好溫馨的畫面！情義相挺的擁抱，唯真不破！」附圖則是韓國瑜和周錫瑋的「深情擁抱」。照片可見兩人不僅抱得超大力，周甚至激動到表情都扭曲了，彷彿泫然欲泣；韓也將頭緊緊靠在周臉旁。

照片一曝光，迴響熱烈，獲近3000人按讚、近300則留言與近百次分享。網友紛紛回應：「關公兄弟，義薄雲天，赤子丹心，千秋史冊」、「看到中華民國起飛的希望」、「真心是不要啥名份！同是為這塊土地百姓謀福址」、「感謝周前市長的不離不棄韓國瑜」、「周市長很棒，一直真心挺韓國瑜」、「鐵漢柔情，同心協力」。

不僅如此，也有人表示：「虎哥要幫韓總擋那五顆原子彈，真不知道是那位老大哥要陷害韓總，大家堅定信心，堅持挺韓總到底」、「患難見真情感動全台，民調要漲10%了！」

(中時電子報)