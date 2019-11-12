被譽為「最靈活胖子」的67歲武打巨星洪金寶，近年來常傳出他私下坐著輪椅看似衰老病重的私照，最近童星出身的釋小龍曬出與洪金寶的正面合影，開心又能合作學習到新東西，而洪金寶在照片中雖然招牌圓潤身材依舊，但整張臉小了一號，仍令影迷十分擔心他的近況。

以武打動作出名的洪金寶和李連杰的近況總是十分受到外界關注，兩人當年為了拍片奮不顧身，在身上留下不少傷疤，而洪金寶又因膝蓋動手術，常被民眾目擊坐著輪椅在家人陪伴下現身商場，兒媳婦周家蔚也曾在節目上透露，洪金寶有次為拍片工作耗盡體力，回家後，「他連抱孫子都抱不動」。

31歲的釋小龍最近分享與洪金寶合影，可見洪金寶穿著粉色襯衫坐在沙發上，一手靠著扶手，臉型消瘦不少，然精神看起來相當不錯。網友則回應：「神仙组合」、「從小看過每一部片子的偶像」、「童年的記憶呀」、「一直好奇娛樂圈講不講究年齡輩分這些，比如你和洪金寶的年齡差，叫叔叔，還是叫大哥？」。

(中時電子報)