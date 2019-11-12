國民黨正副總統參選人「國政配」正式出爐，尋求連任的總統蔡英文雖仍未公布人選，但外界認為呼聲較高的是前行政院長賴清德。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，蔡賴配若成真，和2008長昌配就如出一轍，都是經過殺到見骨的總統初選，而後被勉強送做堆，差別只是蔡賴配贏面大。他也感嘆表示「民進黨為什麼喜歡做這種違反人性、違背當事人意願的事？」

游盈隆在臉書指出，蔡賴配呼聲最近甚囂塵上，不僅評論者言之鑿鑿，台南立委林俊憲也公開呼應，顯示蔡賴配八字只差一撇。他認為，蔡賴配如果成真，和2008長昌配就如出一轍，都是經過殺到見骨的總統初選，而後被勉強送做堆，差別只是蔡賴配贏面大，長昌配贏面小而已。他也對於民進黨喜歡做這種違反人性、違背當事人意願的事感到費解。

他認為，2008長昌配，兩人貌合神離，選戰過程各走各的行程，內心的煎熬實不足為外人道。但為什麼非這樣不可？對長昌兩人而言真的有必要？或是那個時刻「唯一能顧全大局」的作法？「從大選結果來看，答案不會是正面的」。

2020民進黨正副總統候選人會怎麼配？游盈隆說底牌沒掀出前，都只是猜測。若真的是蔡賴配，那真正「內在驅動力」是什麼？值得觀察和評論。他說2019空前骯髒且慘烈的民進黨總統初選景象仍近在眼前、仍餘波盪漾，蔡賴配若成真，蔡賴雙方的出師表要怎麼寫？

(中時電子報)