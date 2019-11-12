旅遊注意！中國大陸登革熱疫情上升且處於高峰，今年截至九月底以來，已經累積7千8百例本土病例，遠高於前三年每年病例總和，分佈以雲南、廣東、江西省為主，疾管署11月6日將上述三省登革熱旅遊疫情建議等級至第一級注意(Watch)，提醒民眾到當地旅遊要小心。

疾管署表示，今年截至11月11日，我國累計100例登革熱本土病例，其中新北市樹林區、台南市東區及仁德區本土疫情均已監測期滿，剩下台中市西屯區、高雄市鳳山區仍在監測中，全國最後監測日為11月30日，若維持兩周沒有疫情，即可宣布脫離流行期。

另累計472例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、柬埔寨及泰國為多。

而國際監測資料顯示，中國大陸登革熱疫情上升且處高峰，今(2019)年截至9月22日累計13省逾7,800例本土病例，高於2015至2018年每年病例總數，病例分布以雲南、廣東及江西省為主，均超過千例。

至於鄰近東南亞、南亞國家仍處疫情高峰或流行期，其中馬爾地夫今年累計病例數高於過去20年每年總病例數；美洲地區墨西哥、尼加拉瓜、哥倫比亞、薩爾瓦多、多明尼加共和國、宏都拉斯及瓜地馬拉近期疫情亦處高峰或流行期，上述國家及巴西病例數多高於近年同期。

疾管署呼籲，國內本土登革熱疫情雖已趨緩，但目前氣溫仍有利病媒蚊生長，且近期持續有境外移入登革熱個案出現，請民眾不可掉以輕心，應定期清除戶內外孳生源，前往登革熱或屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史，以利及早診斷。

(中時 )