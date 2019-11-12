校方結合專業師資，模擬飛行前介紹學生操作設備。（二信高中提供／許家寧基隆傳真）

二信高中率基隆各校之先，推出模擬飛行、無人機群飛課程。（二信高中提供／許家寧基隆傳真）

航空產業正夯，基層人才嚴重短缺，基隆二信中學結合中華科大航空電子系專業師資與設備，開設基隆唯一「飛行微課程」，導入無人機群飛及飛行機師體驗課程，讓學生體驗擔任機師、無人機「飛手」，輔導報考相關學系，帶領學生追逐航空夢想。

校長林立指出，航空產業是電機領域重要的一環，不過在高中階段難有接觸機會。加上無人機群飛技術涉及多樣領域技術的整合，例如訊號處理及接收，定位，程式控制，因此校內電機科與資處科在跨科合作下，率基隆各高中之先，發展各種飛行體驗課程。

這次開設的跨領域微課程，引入大學端目前最夯的無人機群飛、飛行機師體驗，課程包含飛行模擬、機師體驗與程式控制無人機編隊飛行等三大模組，讓學生穿著機師服裝與穿戴戰鬥飛行頭盔，實況模擬擔任機師和飛手的真實感受。

模擬飛行以「Cesana172系統」為飛行基礎，體驗起飛降落與五邊飛行的基本的起降實務技術，至於無人機編隊飛行，則以「Tello Edu」為實務飛行機種，透過程式控制及導入AI概念，讓學生學習編隊飛行的相關技術，啟發對飛航產業興趣。

校方指出，12年國民教育新課綱課程正式上路，校方尋求跨界資源，推出「飛行微課程」，也獲得學生熱烈迴響，爭相報名選修，透過讓學生「做中學，學中做」的實務操作模式，突破以往學科限制，更能讓學生從有趣的體驗課程，確定未來志向。

(中時 )