最近虐待動物事件頻傳，有網友上月在公共政策網路參與平台倡議，「提高對動物虐殺的罰則並建立認養黑名單系統」，獲得超過5000名網友覆議，對此動保團體樂見其成，農委會則態度保守，表示尊重網友提議，但現有機制已足夠應付。

我國現有法律針對虐待動物者可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，網友希望能加重虐殺刑責，並加入心理治療、輔導等措施，呼籲政府建立動保警察以及認養黑名單系統，公布施虐者姓名。

農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁表示，近年來動保法的罰責不斷提高，虐待動物的刑度也從1年提升為2年，致複數動物死亡或情節重大者，更可處5年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬以上500萬以下罰金，罰責已相當高。

鄭祝菁指出，公家認養單位早已建立認養黑名單系統，只要有動保法相關前科，即會被註銷認養資格，至於民間機構則礙於個資法問題，除非該單位跟政府合作，否則無法公開施虐者姓名。

過去曾有立委提案修法，盼能建立動保警察制度，但鄭祝菁認為，還是要考量實務面問題，動保法條已相當頻繁的調整，但地方政府若無人力執行，效果必然打折，且成立動保警察牽扯警力問題，屬內政部警政署業務，需多方考量。

中華民國保護動物協會理事長李朝全表示，近期台灣發生許多虐待動物事件，可能是大環境景氣不好，或施暴者本身性格偏激所致，但綜觀全球來看，台灣在虐待動物的相關處罰上，仍比大部分歐美國家輕很多。

李朝全說，國外研究顯示，虐待動物者有相當高的機率再犯，且很可能轉變成對人的虐待，目前在美國、英國等先進國家，虐待動物可處5年以下有期徒刑以及上萬美元的罰金，且施暴者一旦被抓，就終生不得再領養動物。

李朝全認為，台灣的罰則規範雖也不輕，但判決大多給予低刑度，加上亞洲人法治觀念不及歐美，因此很難達嚇阻效果，建議政府從教育面下手，透過長期的教育來增進國人的動物保護觀念。

(中時 )