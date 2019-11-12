今年是國父孫中山先生154周年誕辰，國民黨台南市立委參選人、前黨主席洪秀柱12日指出，此次選舉是她從政以來最艱困的一役，她要以國父的革命精神自勉，百折不撓、愈挫愈勇，力拚翻轉台南，帶給台南鄉親不一樣的、更好的生活。

洪秀柱表示，海內外許許多多的華人團體，今天都在紀念這位創立、擘畫亞洲第一個民主共和國的領袖，同時也是國民黨永遠的總理。孫中山先生一生愛國愛民，以醫人之心醫國救邦，為了鼓吹革命、喚醒民眾奔走海內外；為了救亡圖存、復興民族，艱苦奮鬥大半生，這段歷程永遠留存在我們的心中。

洪秀柱指出，過去她在擔任國民黨主席時，黨產被民進黨違憲凍結，台北高等行政法院多次裁定黨產會違法，但惡質的民進黨政府依然故我，導致該黨當時完全斷炊。她眼看著米缸打開已經沒有米了，只能硬著頭皮借款、到處奔走籌措費用，當時她一直想到一個人，就是國父孫中山先生。

洪秀柱認為，當初國父也是赤著手開始推動革命，從一無所有，直到推翻滿清、建立民國，就是因為他的一腔愛國熱忱，因為他無懼生死的態度，因為他鍥而不捨的精神，讓她今天也是抱著一樣的心情來到台南。

洪乃柱強調，她這一生經歷過多次選舉，唯有這次可說是從政以來最艱困的一場。其實她大可退休去過閒雲野鶴的生活，但是她的心裡很清楚，唯有翻轉台南，才能夠讓民進黨徹底地悔改思過；唯有勝選，才能夠帶給台南鄉親不一樣的、更好的生活；唯有下架一個不及格的執政黨，民主的可貴才會真正被彰顯。

(中時 )