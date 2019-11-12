總統蔡英文今日出席「中科院50周年院慶活動」，肯定中科院是台灣國防產業的關鍵研製基地，更是推動國防自主最具指標的地方。蔡英文提出中科院兩大任務：一、協助國軍加速不對稱戰力的部署，二、落實國防自主等兩項任務。

蔡英文指出，中科院是全台灣最重要的國防重鎮，研究、製造是為了讓國家更安全，這裡的每一位工作同仁都身負很大責任、很勤奮地工作，不僅嚴肅地對待自己的責任，也都非常專注自己的工作。她很高興與大家一起慶祝中科院建院50周年的大日子，對中科院過去的貢獻，作為三軍統帥，她要代表國家，向所有努力付出的中科院同仁，表達誠摯的感謝。

中科院是非常重要的地方。這裡是台灣國防產業的關鍵研製基地，更是台灣推動國防自主最具指標性的地方。從2016年以來，蔡英文到中科院的院區為大家打氣的次數，總共有6次，今年中科院的預算，達到有史以來的最高峰。雖然外面對中科院有些閒言閒語、不少失敗主義不斷地唱衰中科院的研發能量，但這些都沒有動搖她對中科院的支持與信心，也沒有改變她跟大家一起努力，要完成任務的決心。

中科院的研發過程告訴國人，成就必須經歷無數的努力，才能克服風險，完成期待。這種精神反映出，國軍克苦耐勞、使命必達的傳統，也投射出科學家們勇於挑戰、堅持到底的初衷。蔡英文希望中科院未來能夠執行兩大任務，第一、不對稱作戰是現階段國防戰力發展的重點，協助國軍加速不對稱戰力的部署，是中科院首要任務。第二、一定要落實國防自主的原則，增加武器裝備自研自製的比例，刺激國內學術界的基礎研究，帶動國內產業界的產製品質。

蔡英文指出，中科院有1萬800多位員工，其中有4,100多位是2016年後招募的新進人員，在我們的努力下，很多年輕人看到了中科院的發展，與自己的未來，而願意加入中科院團隊。

(工商 )