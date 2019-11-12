總統蔡英文今日出席苗栗「海洋離岸風場」啟動典禮，蔡英文提出三大工作目標，讓台灣發展成為「亞洲綠能發展中心」，包括：擴大綠能目標，讓廠商長期投資台灣；加速智慧電網、支援綠能發展；打進國際綠能供應鏈，把台灣產品賣到全世界。

蔡英文指出，亞洲各國已經陸續提出更積極的綠能目標，台灣絕不能把綠能產業的商機、技術跟就業機會，白白讓給其他國家。台灣更要在全球能源轉型的路上，抓住契機，扮演領導者的角色，才能在競爭激烈的國際賽局中，持續力爭上游。

過去台灣打基礎，成為亞洲綠能發展的先驅，現在要更進一步，讓台灣成為亞洲綠能發展中心，具體來說，有三件事情要持續努力：第一，要落實並擴大綠能的目標，讓國內外廠商有信心，且長期投資台灣。首先，政府必須全力落實2025年、綠電占比20％的政策目標。這不是單一部會的工作，而是整個國家的總目標。未來，我們要用行政院的高度，專案督導光電和風電的進度，邀集各部會，把所有的困難盤點出來，一項一項克服解決。

台灣雖然是先發，但亞洲各國已經開始追趕。因此，台灣的綠能發展，不能只規劃到2025年。蔡英文要請經濟部長沈榮津盡速研擬離岸風電的「區塊開發」政策，提出2026年到2035年，下一個十年階段的新目標，建立離岸風電在台灣，永續發展的生命周期。不僅要吸引更多外商，把亞太營運中心設在台灣。也要讓本土供應鏈廠商，能夠更放心投資。

第二，加速推動智慧電網，成為支援綠能發展，以及提升電力品質的中樞系統。產業要進步，基礎建設也要進步。政府要透過IoT、AI及5G的技術應用，加快腳步打造智慧電網，讓台灣的電力系統全面升級。不僅提升台電的經營效率，也讓用戶的電力品質持續提升，更要在2025年，達成相關產業年產值430億元的目標。

第三，要打進國際綠能供應鏈，把台灣的產品賣到全世界。我們透過國內市場練兵，跟來自國際的資金，以及具有經驗的開發商、系統商合作，未來，要放眼亞洲，走向世界，組國家隊，打進國際綠能供應鏈。政府也會用金融和研發的支援體系，幫助我們的廠商，在全世界的市場賺綠能產業的錢。

她強調，政府能源轉型的目標，是2025年再生能源的比例會達到20%，其中包括太陽光電20GW、離岸風電5.7GW的容量。在這個市場基礎下，台灣搶到先發優勢，吸引許多國際知名大廠帶著資金和技術，和國內供應鏈合作，在台灣設立亞太生產基地。

(工商 )