對美國東岸民眾來說，未來5至7天不單單只是冷，而是破紀錄的冷。美國國家氣象局（National Weather Service）預測，冷鋒可能在今天至13日間追平或改寫300多項低溫紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這全是北極寒流的一部分，若全美劃分3等分，本季最冷鋒面將侵襲東側2/3的面積。

美國中部各地今晚至明天早晨的最低溫，將讓人更感覺身處1月而非11月中旬。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，蒙大拿州北部今天最低氣溫來到華氏零下30度（攝氏零下34度）。這波冷氣快速往東南移動，最終會來到德州加爾維斯敦（Galveston）至墨西哥灣沿岸的佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）。

明尼蘇達州部分地區可能出現低於華氏零度（攝氏零下17度）的低溫，南至德州的地區則可能出現華氏10幾度（攝氏零下10度左右）低溫。

到了13日，從美國深南部（Deep South）到東北部會出現將近100筆低溫紀錄。

CNN氣象專家沃德（Taylor Ward）表示，美東部分地區13日下午，恐經歷比平均氣溫還低華氏30度的嚴寒。

遠至佛羅里達州的民眾都會接獲嚴寒相關注意和警告。

這波惡劣天候已經對交通造成影響。美國飛鷹航空（American Eagle）一架飛機今早在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）滑出跑道，當時飄著小雪，能見度不到1英里（約1.6公里），陣風達每小時30英里，氣溫僅華氏23度（攝氏零下5度）。

根據即時飛行追蹤系統FlightAware，到了美東晚間8時左右，歐海爾國際機場和同樣位在芝加哥的中途國際機場（Midway International Airport）取消了近1300架班機起降。

美聯社報導，今年要到12月22日才算正式進入冬季。

這波低溫特報尤其讓懷俄明州中部民眾擔憂，因為一名16歲自閉症少年昨天失蹤，但身上僅穿著睡衣，當局已經派出人員、直升機、搜救犬和飛機進行搜尋。

(中央社)