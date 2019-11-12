國民黨總統參選人韓國瑜遭爆購買7200萬元豪宅，雖他已澄清是2011年的事且過程合法，後也因無力負擔貸款而賠售，但綠營仍窮追猛打，民進黨立委林俊憲還指控包括韓國瑜及其妻李佳芬好友、高市觀光局主祕高美蘭等在內的6戶曾找台北市議員向台肥施壓，逼迫台肥急轉彎借貸13億元。

據了解，台北地檢署首長信箱今（12日）接獲民眾檢舉，盼司法調查釐清台肥是否涉及背信等罪，北檢不敢輕忽，動作相當迅速，立刻分他字案追查。但北檢表示，目前檢舉內容只有約20字，被告及罪名均不明，最快明天才會分案，會註明「被告、罪名均不詳」。

上週媒體爆料指出，2011年韓國瑜透過妻子李佳芬閨密高美蘭，買南港日升月恆預售屋，總價7200萬。

綠委林俊憲11日指韓南港購屋，因逢打房，貸款7成變5成，韓找民代向台肥施壓獲2成貸款，但考量付不起貸款最後認賠出脫。

(中時電子報)