阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)週二表示，阿富汗將釋放兩名塔利班高級指揮官、哈卡尼網路(Haqqani Network)的領導人，以換取2016年被塔利班綁架的1名美國籍、1名澳洲籍的教授，這可算是阿富汗政與與塔利班和談的重大進展。

路透社報導，加尼總統在電視講話中說：「為建立與塔利班組織的面對面談判道路，政府決定釋放3名塔利班俘虜，以換取兩名西方人質。」

報導，釋放的塔利班俘虜，可能是哈卡尼（Anas Haqqani），和另外兩名塔利班指揮官，哈卡尼網路是塔利班組織的一個分支，總部據信在巴基斯坦。

除了阿富汗喀布爾政府與塔利班進行換俘之外，美國也正努力改善與塔利班之間的和談氣氛，不過難度很高，塔利班並未放棄炸彈恐攻，而美國也持續空襲塔利班隱藏據點。

塔利班是在2016年8月，從喀布爾的阿富汗美國大學，綁架了澳洲籍和美國籍教授，之後只有少數的影片證明他們的安全。

(中時電子報)