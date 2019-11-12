北市議員王世堅（左）嗆台北市長柯文哲（右）是「陪吃飯童子」，柯反嗆「你頭殼有問題」。（張穎齊攝）

民進黨北市議員王世堅12日市政總質詢，再爆台北市長柯文哲11日晚間又跑去密會14名財團老闆，彼此交心吃飯、把酒言歡，柯淪為陪吃飯的「飯童」，不避諱財團與市府間的利益衝突，靠攏財團。柯聞後不滿酸「小英沒有和財團吃飯嗎？卡差不多咧！」還嗆「你頭殼、邏輯有問題」。

王世堅質詢，柯昨晚跑私人行程，密會14名財團老闆將近3小時，已非第1次，這些公司包括人壽、百貨、金控、飲料通路商等，都是國內各行各業龍頭，其中就有金控，跟台塑大樓都更案的台塑有非常大的金額存放往來，柯是居中牽線嗎？

王還質疑，柯過去多次說要跟財團大老闆在辦公場所吃便當，結果竟到五星級飯店之高級套餐，柯都要求32個局處、員警們都要交公務、私人行程報告，竟「寬以待己、嚴以律他」。

柯文哲答辯，「小英有沒有跟企業財團吃飯？你有用同樣標準處理嗎？我當台大醫生時也有認識很多這種朋友，大家就說來約吃飯。」王世堅聞後嗆，小英不歸他管，柯應站在小市民這邊，難道以前就和財團一夥？柯嗆「你頭殼有問題，卡差不多咧，你邏輯有問題，我當醫生，難道有錢的病人不看嗎？財團企業有問題就不處理嗎？」

王聽到被嗆「頭殼有問題」氣炸，當場向議長陳錦祥抱怨，並轟柯「昨天張大嬸生病，你要去看嗎？你意思是14名大老闆都有病嗎？你有錢朋友特別多，2、3小時全程陪，你是陪吃飯的童子嗎？飯童！」柯僅回「卡差不多咧，那些人沒有跟小英吃過飯？」

最後，王世堅把副市長黃珊珊、北市立聯合醫院總院長黃勝堅、衛生局長黃世傑叫上台，直言看到黃珊珊確實兇不起來、哏變少，同時也榮幸能跟黃勝堅、黃世傑並肩作戰，他就把密會財團又通過新五大案的柯文哲，交給「三黃」，還說「我怎麼像在託孤一樣？」引發議場大笑，黃世傑表示「我非常支持市長」，王則說「你這是場面話」。

(中時 )