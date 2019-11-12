中天新聞 藍營團結！ 韓週三合體馬 基層盼六日與「侯」會

國民黨總統參選人韓國瑜，在昨宣布副手之後，藍營上下展現團結氣勢。之前「鮮少和韓接觸」的新北市長侯友宜竟親自致電韓國瑜，替韓加油打氣，更親口邀約見面！據悉，韓侯將於16、17號新北競選場合上碰頭，消息一出，震撼各界！而得知消息的支持者更開心表示，藍營勝選有望了！

據《中天新聞》報導，在韓昨宣布跟張組成「國政配」參選2020後，侯友宜便親自來電祝賀，稱讚張是好人選，電話中也主動邀約韓見個面聊一下，也跟韓說「幫你加油幫你打氣，大家一起拚，所以特別打電話，給他祝福，那我也跟他說，我們隨時都可以見面，新北市歡迎你來」！據悉，韓侯將於16、17號新北競選場合上碰頭，一起未大選造勢。

對於這個結果，網友非常振奮，紛紛在中天新聞的Youtube留言表示，「藍營大團結202011，一起下架治國無能的民進黨」、「馬總統好，候市長好！大家團結, 堅定支持韓國瑜」、「太讚了」、「真的是等不及下架綠菜黨了，投票的日子快點到」！

(中時電子報)