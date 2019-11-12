歷經演藝事業高低潮、結婚生子的「小馬」倪子鈞，在出道22年之際，宣布11月22日發行個人首張同名專輯《倪子鈞》，以｢資深新人」之姿，從歌壇再出發，一圓年輕時的歌唱夢。

獨資300萬元推出首張個人專輯，對小馬來說，是集結46年歲人生淬鍊及成長經驗的成果，也是向過往學習及感謝過往的挫折的心情寫照，更象徵他在歌手路上蓄勢待發的冒險新人生！

對於這張代表人生的專輯，小馬從拍MV、企劃、專輯製作都親力親為參與討論。他表示，在唱片市場這麼不景氣的狀況下，會決心製作完整專輯發片，不僅是面對過往遺憾，鼓起勇氣一圓歌手夢，另一個原因就是自己3歲女兒希米聽到自己的專輯的歌會很有反應的跟著搖頭晃腦甚至過來｢討抱抱」，給小馬很大的鼓勵。

他表示：｢我希望留一張好的音樂作品給自己女兒希米聽，讓女兒能知道爸爸是有出過好作品的『歌手』！像在家裡保母都常放我新專輯的歌，我女兒聽到專輯中有一首《我知道你還愛著我》，竟然會跑過來抱我！果然是『前世情人』啊！」

專輯主打歌《最美的想念》是由小馬好友也是音樂製作人陳威全譜曲、名作詞人吳易緯填詞，以情歌架構來唱出對過往事與願違或遺憾的事情的追憶。小馬表示：｢原本是一首情歌，但因為我結婚了，所以在跟老師討論歌詞時，把情感的層面擴大，整理了我過往在親情、友情上有經歷挫敗、分開的情緒夾帶在裡面。」

決定這首歌的方向準備錄音時，剛好遇到老婆流產，讓他坦言看到歌詞很感動，在錄音時常唱個兩句，就因為太想念當天使的孩子而掉眼淚，甚至一度無法錄音而中斷好幾次，掉重新整理情緒才能繼續。

他表示：｢由於歌詞傳達對於遺憾只能放手祝福並不管他在哪裡都能擁有快樂的感覺，實在太貼切那時候的心情，想到我為了這個無法出世孩子還有做過完整的告別式，就不禁悲從中來，只能把追憶放進歌中。這首歌對我說不僅僅是代表整張專輯的主打歌，更是治療跟釋放！因為小孩走的時候，我扮演堅強角色安慰我太太，在錄音時我把我的情緒釋放掉，讓這個不再是我生命中的遺憾。」

除了親情上的遺憾，這首歌也唱出他年輕時錯失當歌手發個人專輯的遺憾。他表示，當初參加吳宗憲主持的《超級新人王》拿到冠軍，原本有機會讓憲哥為他發專輯，後來因為個人發展因素離開憲哥，跑去經營LED事業而慘賠，導致遇到事業低潮；期間原本遇到首季《中國好聲音》製作單位找他試音而登上大舞台，卻因為聲帶受損，再次錯失機會：｢當時的年少輕狂、不積極、迷失方向，造成這些失之交臂的遺憾。不過後來經歷了這些，喉嚨也因為去開刀後來復原，現在有機會再發片，人生回頭看其實很感謝有這些經歷，因為唱歌時更有故事可以講，未嘗不是一件好事。」

(旺報 )