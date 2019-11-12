北市議員林世宗12日踢爆，台北畜產公司失能，成了「不屠宰、不拍賣、不定價」的3不畜產公司，只收取家禽市場管理費及租金，去年甚至竟虧損203萬，他痛批畜產公司成了肥貓二房東。北市市場處對此回應，已要求畜產公司改進。

根據資料顯示，北市4大公司當中，畜產公司去年財報營業淨利虧損203萬，相較農產公司21億收入，畜產公司只有5200萬營業額。

林世宗進一步發現，畜產公司在禽肉品市場擔任的角色，只是跟市府簽約家禽市場近7000坪場地，再把場地租給電宰業者、禽肉行口和批發業者，每年收取3972萬管理費與1228萬設備租金，且多年不曾公開招標，疑似圖利特定廠商。

他指出，畜產公司不屠宰，電宰線業者每殺一隻雞，向攤商收取20元費用，北市每年雞鴨交易量1880隻，電宰業者年營業額高達3.7億，但畜產公司僅收323萬管理費，市府只拿到10％約32萬，等於電宰1萬隻雞鴨，只收到17元，既沒回饋市府，消費者也沒獲得便宜價格。

林世宗還說，畜產公司不僅不屠殺，還不拍賣、不定價，每天的雞鴨價格都以養雞協會統一公告，完全沒有議價能力。

他質疑，畜產公司從場地到設備都是市府資源，市府卻放任爽做肥貓二房東，導致虧損連連。

對此，台北市長柯文哲表示，議員可提供資料讓市府好好檢討；市場處則說，畜產公司在4大公司中確實經營效益最差，今年9月有開董事會要求改進。

(中時 )