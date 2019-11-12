彰化縣長王惠美上任後，極力推行老人照護社區關懷據點，提供日照、居家、喘息與送餐等服務，有效提升長輩老年生活品質，也讓年輕人無後顧之憂，而彰化縣議員謝彥惠12日在議會質詢時提出，地方許多民眾對於長照政策並不了解，盼縣府能夠有效宣傳，讓民眾確實了解長照相關政策及福利，不要讓民眾看得到吃不到。

謝彥慧說，彰化早已邁入高齡化社會，偏鄉的二林四鄉鎮更是嚴重，需要政府投入更多資源協助，長照2.0目前以支持家庭、居家等為主要補助對象，但許多日照中心及失能在家請外勞照顧的家庭其負擔沉重，希望縣府多加宣傳，讓長者及家屬能夠了解，新的長照計畫其實可以帶給他們額外的補助及協助。

衛生局長葉彥伯表示，長照其實有提供4項服務供家中有聘請外勞之家庭使用，第一就是就醫交通車補助，不限距離一趟只需60元左右費用，再來就是今年以放寬審查門檻的喘息服務，希望能夠服務更多有需要的民眾，還有床、輪椅等無障礙設施輔具的補助，最後就是居家復健、護理的服務，只要是家中有聘請外勞的民眾，都可以申請使用這四項服務。

葉彥伯說，今年也爭取到前瞻基礎建設計畫經費，未來二林四鄉鎮都會興建整合衛生所、長照、公共托育、及育兒館等社會福利等綜合型大樓，希望在今年年底前可以完成規劃，明年發包及新建；而目前二林四鄉鎮所有關懷據點加起來共有35個，二林鎮跟芳苑鄉一半以上的村里都有設置，大城芳苑較少約3分之1，未來也會持續推動，讓尚未完成設置的村里能夠參與。

(中時 )