今年9月戴著彰化埔鹽順澤宮帽子贏得70.3半程鐵人三項世界錦標賽冠軍的挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden），忙碌的比賽、訓練行程中抽空於11月9日來台展開感恩還願之旅，感受到寶島民眾的熱情，也獲得以GIANT自行車聞名全球的巨大集團一紙贊助合約，今天雙方舉行簽約記者會，伊登也透過粉絲見面會、團跑等活動和台北粉絲相見歡。

伊登從2014年起多次獲得挪威國家鐵人三項冠軍，今年在日本東京舉辦的奧運資格賽，以第4名成績拿到2020東京奧運參賽門票，已經長期關注伊登的GIANT，趁著伊登因為戴著宮廟帽奪冠的熱潮，邀請他訪台，並簽約確認合作關係。

巨大集團行銷長劉素娟表示，未來3年，GIANT將贊助伊登最頂級的三鐵車Trinity、公路車及相關裝備，包括最新上市的CADEX高端碳纖零組件，期待幫助伊登締造更優異的表現。」

伊登用「瘋狂」、「永生難忘」形容這次台灣行，他說：「一下飛機就被接往彰化，雖然長途飛行加上行程緊湊有點疲倦，但一到順澤宮看到大概3000位民眾高聲尖叫歡迎我，是很震撼且新奇的體驗。」

伊登表示，這頂順澤宮帽子給他帶來好運，不但幫助他贏得冠軍，也讓他飛了大半個地球來到台灣，至於是否會在挪威蓋座廟宣揚，他笑說：「還是把廟留在台灣，這樣我才能再回來。」

以東京奧運為目前最大的目標的伊登，還不確定是否戴上埔鹽順澤宮帽比奧運，他解釋：「國際奧會對於奧運競技選手的贊助規定相當嚴格，還得研究一下可行性，而奧運對我來說是非常重要的比賽，希望奧運結束後，有機會再來台灣比賽跟旅遊。」

(中時電子報)