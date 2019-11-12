台南市佳里區日前驚傳一起死亡車禍，59歲的許姓男子10日早上騎乘腳踏車在176線道上，要由外側直接橫移穿越車道時，遭到34歲的洪姓男子所駕駛的轎車高速衝撞，整個人彈飛4公尺高後落地，當場沒了呼吸心跳，送醫後仍不治身亡，身為補教老師的洪男肇事後竟未停下查看逕自離開現場，當天晚間才到警局投案，訊後被依過失致死罪函送法辦。

網友11日晚間在臉書社團「Im佳里人」貼出2段影片，內容就是這場驚悚的死亡車禍，影片中可以看到肇事的白色轎車速度相當快，事發前就不斷超車，行駛在內側車道，這時外側車道的腳踏車已經向內側慢慢移動，一個內切正好和白色轎車撞個正著，力道之大，騎士在空中轉了好幾圈才落地，轎車則直接駛離，留下過路錯愕民眾，趕緊報警。

許姓騎士橫移穿越車道，遭到高速行駛的轎車撞上，彈飛空中。(翻攝照片／莊曜聰台南傳真)

洪男駕駛轎車肇事後逕自離開現場，留下倒地不起的許男。(翻攝照片／莊曜聰台南傳真)

南市消防局佳里分隊據報前往救援，將許男送往佳里奇美醫院急救，但因頭部重創仍回天乏術，佳里警方獲報立刻循線追查，在距離事發處約800公尺的一處路邊停車場找到肇事車輛，右側擋風玻璃碎裂，右側車頭也有明顯撞擊裂痕，但駕駛早已逃逸無蹤。

當天晚間9時許，肇事的洪姓駕駛主動出面投案，他向警方供稱當時載女友外出，事發後有停在路邊請女友將車先開走，並且想一人走回案發地，但看到救護車、警到場，一時間手足無措，便趕緊搭乘友人的車離開。由於事發已經超過14小時，洪男酒測值為零，訊後被依過失致死罪嫌函送法辦。B

台南佳里車禍肇逃行車記錄（記者莊曜聰傳真）

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