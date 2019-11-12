香港警方對民眾開槍引起社會關切。行政院長蘇貞昌今天在臉書引用網路流傳語，「台灣離香港不遠，一張選票的距離」。蘇揆說，看到香港今天的局勢，我們更要慎重思考，怎麼樣承接上一代人的打拚、讓下一代同樣享受自由的空氣。

2020大選在即，得利於反送中的民進黨持續提高民眾「亡國感」，針對港警開槍，蘇揆在臉書說，網路上最近流傳兩句話，「香港離台灣不遠，一張機票的距離；台灣離香港不遠，一張選票的距離」。

他說，我們身在台灣，更要知道自由民主可貴。民主政治賦予言論自由，但不應該拿坊間謠言來抹黑整個教育體系，民主選舉賦予候選人互相檢驗的權利，但不應該用鄙俗的言辭來謾罵對手。

蘇揆也表示，台灣的民主，是幾代人勇敢爭取自由、團結突破戒嚴的成果。看到香港今天的局勢，我們更要慎重思考，怎麼樣承接上一代人的打拚、讓下一代同樣享受自由的空氣。

(中時 )