世界12強棒球賽中華隊在複賽首場不幸以0比2吞敗，若要取得東京奧運門票，中華隊可說已經退無可退，今（12）日晚間6點更要對上爭搶奧運門票的首要對手韓國隊，宜蘭縣政府特別在宜蘭火車站對面的「丟丟噹森林廣場」架設起大螢幕實況轉播賽況，邀請大家一起看球賽，幫中華隊集氣加油，贏得這場比賽。

在12強初賽「台日大戰」時，宜蘭縣政府便在「丟丟噹森林廣場」架設了大螢幕，讓球迷們一同觀賞比賽，現場還免費提供茶葉蛋及熱狗，果然吸引大批支持中華隊的球迷聚集看球賽，反應相當熱烈。

今天這場「台韓大賽」比初賽的「台日大戰」更為重要，中華隊有輸不得的壓力，宜蘭縣政府也再度與中華電信及愛爾達電視聯合主辦戶外即時轉播，場地同樣選在「丟丟噹森林廣場」，除了準備300根熱狗及養樂多、礦泉水等飲料，另將發送200份韓國泡菜給在現場幫中華隊加油的球迷，歡迎大家前往齊聲吶喊，並大啖韓國泡菜。

(中時 )