蔡英文雲林參拜。(雲林四湖參天宮關聖帝君)

蔡英文的高人氣民調 雲林「四湖」參天宮 人山人海【完整版】

網路曝光蔡英文參拜參天宮的空拍影片，韓粉看完瘋傳狂笑「人山人海」。(韓國瑜鐵粉後援會)

總統蔡英文7日前往雲林縣「順天宮」、「會水宮」、「參天宮」、「賜安宮」及「德興宮」參拜，向鄉親們說明執政3年多來，經濟成長、稅收增加，全民都照顧。網路曝光蔡英文參拜參天宮的空拍影片，韓粉看完瘋傳狂笑「人山人海」。

一則蔡英文前往雲林縣參天宮拜廟的空拍影片，在韓粉社團瘋傳。5分鐘的影片中，一開始司儀聲嘶力竭的重覆狂喊「總統好」、「挺小英，顧台灣」，但聽不太到群眾的呼應，周圍的廣場看起來十分的開闊空曠，車隊暢行無阻。

網友笑留言「人數只有約100人好熱鬧哦！」、「麥克風手自己吶喊」、「萬民擁戴，好多人啊！哈哈哈」、「我們去進香人都比這還多…」、「100人裡面還有35個人是特勤組」、「吼，麥安餒啦，維安關係，鏡頭外有幾十萬人內，是沒有拍到而已啦」、「好孤單的司儀，用力喊也掩蓋不了人氣的低落」、「每次多是維安人員…然後就是聽到司儀1人燒聲喊…」、「台船離這裡太遠了，沒辦法支援，還真他X的人山人海，老英的場有個特點，人很少但喇叭超大聲，吵死人」。

(中時電子報)