網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民形象與接地氣作風，深獲基層選民喜愛。韓粉刊出自己耳後大大的傷疤照，表示自己鼓起勇氣動腫瘤手術，為的就是能撐到明年1月11日投票當天，這刀下去盼能為中華民過盡點心力。

韓粉在臉書社團「韓國瑜後援會」發文：「腫瘤的我這刀希望能為中華民國盡點力！撐到投票那一天我可以的！」附圖是自己耳後因開刀留下的巨大傷疤，傷疤緊鄰耳際、脖子與頭顱，病況驚險令人心疼。

文章一出，迴響熱烈，湧入近4000讚與近千則留言。網友紛紛回應：「給你最深的敬意，上帝賜福你平安」、「菩薩保佑你」、「鴻福齊天、平安順心！加油！早日恢復一尾活龍」、「加油，你做得到的」、「加油，別氣餒！安心治療」、「一定可以！決不能少你一票」。

不僅如此，也有人感性表示：「真羡慕你，生病了，還有那麼多溫情。我也病了，但被霸凌連反擊都不敢。祝你身體健康，加油！」

(中時電子報)