香港中文大學校園內今早(12日)繼續有防暴警員與示威者對峙，據中大校園電台報道，早上約7時半，一批中大學生在校園內架設路障，約20名防暴警察突然將防線推進至校園範圍內的6號網球場，並清拆路障。約下午4時左右，防暴警展開新一輪攻勢，在崇基網球場外最少發射10發催淚彈及橡膠子彈向運動場。

中大校園內，大批黑衣人在崇基書院對出的車站路設路障，包括將一架被破壞的私家車打橫放置在路面，又在路面淋食油，及將磚塊散布在路面。有學生將夏鼎基運動場的裁判架、弓箭架及足球龍門架推出環迴東路，更有人手持弓箭及標槍以作準備，同學估計弓箭射程可達30米。

下午3時，學生推垃圾桶等將防線稍稍向前，警方隨即先舉橙旗再舉黑旗，並向中大施放催淚煙。數分鐘後，防暴警突破示威者防線，最少4名示威者被捕。

隨後又有，示威者以大量磚頭、汽油彈還擊，一輛私家車被掟中焚毀。防暴警展開新一輪攻勢，在崇基網球場外最少發射10發催淚彈及橡膠子彈向運動場。

(中時 )