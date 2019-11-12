新竹縣議員林禹佑12日在議會總質詢時指出，近日美國檢驗報告認為吸食「電子煙」對健康有很大疑慮，可能導致致癌，建議竹縣仿效新北市、宜蘭縣擬定地方電子煙管理自治條例。

縣長楊文科表示，目前沒有法條明確規範電子煙販售及吸食行為，但電子煙的確對人體產生危害，縣府將會對此審慎研議，著手訂定自治條例，送至議會審查。

衛生局長殷東成表示，衛福部目前尚未核准電子菸類產品，竹縣防制稽查依照中央所訂流程執行，針對以電能驅動霧化器的電子煙，加熱可填充式煙油後，產生煙霧的加熱菸加強稽查，今年查獲違法販賣電子菸5案，裁罰1千至3千元。

殷東成指出，網路販賣電子菸，若驗出含有尼古丁，或雖未含尼古丁但宣稱有療效，則將觸犯藥事法規定，若外觀類似菸品形狀，則觸犯菸害防制法。另外，世界衛生組織明確表示，沒有證據證明電子煙可安全幫助戒菸，專業醫事戒菸才是有效安全的。

(中時 )