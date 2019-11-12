市議員徐瑄灃今天在教育文化業務質詢時，呼籲立即規畫補足現有幼兒園應有的正式教師數量，快速有效降低代理教師比率，設定最高代理教師比率，持續未改進的幼兒園應依法給予公布及減招，甚至停招停辦。另對於公幼抽籤嚴重地區，要快速投入資源讓公共化幼兒園到位。

徐瑄灃引用全國教師工會總聯合會批評「準公共幼兒園」政策是發錢的福利政策，不是教育政策。無助提升私幼品質，也不會真正降低家長負擔。盧市長看見問題，了解真正可以確保教學品質及降低家長負擔，只有提升公幼及非營利幼兒園的質與量。

徐瑄灃指出，108至111學年度台中市要擴增至少180班以上，公幼合格教師數量是否能達到需求，將會直接影響公幼教學品質。

徐瑄灃也促請請教育局，執行「春暉專案」，對防制新型菸品電子菸及加熱菸，在校園要加強宣導，嚴禁國高中生使用或持有新型菸品及煙具；建議市政府向新竹、新北看齊，也研擬制定「電子煙及加熱式菸具管理自治條例」，確保台中市民免除另類空汙。

(中時 )