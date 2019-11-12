台電雲林區處新推出的節電創意行動劇《大森林的小屋》，劇本改編自經典童話故事《三隻小豬》，演員全是台電 人員擔綱，於古坑綠色隧道舉辦的台灣國際咖啡節活動中熱烈開演，大受歡迎，意外爆紅，本月16、17日加演場次，好戲不容錯過。

大野狼化身森林保衛隊的大隊長，新搬來大森林的豬大哥、豬二哥以及豬小弟各自蓋了3間新房子，藉由大野狼森林保衛隊大隊長的角色出發，帶領觀眾檢視豬大哥、豬二哥以及豬小弟的新房子是否節能減碳又環保，好好愛護大森林，營造永續生活的好環境。

台電雲林區推出節能行動劇，小朋友爭答有獎徵答。(台電公司提供／許素惠雲林傳真)

台電雲林區推出節能行動劇，演員全是台電 人員。(台電公司提供／許素惠雲林傳真)

由台電雲林區處人員擔綱演出，藉由活潑可愛的大野狼3三隻小豬人物造型看板，搭配生動有趣的故事情節，傳遞日常生活中最平常卻也最重要的節電觀念，包含冷氣設定溫度在26至28度，冰箱食物儲存應8分滿，選用有節能標章的電器產品，隨手關燈並將長時間不使用的電器產品插頭拔掉，如此一來才能安全又省電。

活動現場獲得大朋友小朋友樂烈回響，故事結束後更進行有獎徵答活動，發送可愛又精美的小禮物，透過問題回答強化加深節電觀念，期透過此活動將節約用電深植民眾生活。

由於反應熱烈，台電雲林區處將於11月16日、17日上午10時30分及下午3時30分再加映4場演出，上周末未參與的人不用捶心肝，本周假日的加演場要把握。

台電雲林區推出節能行動劇受歡迎。(台電公司提供／許素惠雲林傳真)

(中時 )