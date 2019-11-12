吳姓女子走失3天，逾百名警消、義警合力搜山。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

大湖警察分局坪林派出所，10日晚間接獲119轉報，指家住坪林里雙連社區的吳姓女子走失，吳女丈夫向警方表示，吳女10日下午3時許外出後就失聯，由於她患有身障，吳夫擔心不已，警消合力搜索3天，終於在1處山區果園發現全身僵硬、意識清楚的吳女，所幸送醫檢查後暫無大礙。

吳夫指出，妻子患有小腦萎縮、行動緩慢、重度障礙，10日下午3時許獨自外出後失聯，她身著灰色外套、牛仔長褲，警消依據家屬給予的線索及特徵，通報雙連、景山、坪林守望相助隊，約50餘人在雙連山區搜尋，並調閱過濾監視器。

坪林所所長劉紀鈞指出，經調閱雙連守望相助隊及雙連社區活動中心監視器後，分配守望相助人員2人1組，沿12條路線搜尋，卓蘭消防分隊員、義消等共10人，支援山區工寮搜尋，直到11日深夜0時50分全數歸隊，仍未尋獲走失的吳女。

唯恐吳女遭遇不測，搜救人員11日清晨，再度前往卓蘭鎮坪林里，雙連附近山區搜尋，並請卓蘭分隊通報苗栗救協單位加入地毯式搜救，共計出動警消28人，民力146人，12日上午10時30分，終於在吳女住宅對面的山區果園找到她。

大湖警分局指出，尋獲時，吳女爬在地面，全身僵硬、腳部顫抖，但意識尚清楚，臉部及手部有輕微擦傷，以及輕微脫水現象，旋即由救護車送往東勢農民醫院救治，目前仍在住院觀察，並由家屬在旁照顧，暫無生命危險，究竟吳女為何失蹤還需進一步釐清。

(中時 )