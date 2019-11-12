麗寶Outlet三周年慶「放閃三重送」，首度推出滿3000元送300元。（陳淑娥攝）

姬龍雪的手表充滿藝術風，收藏、配戴兩相宜。（陳淑娥攝）

麗寶Outlet周年慶期間為16日至12月15日止，推出眾多優惠，消費者搶便宜要快。（陳淑娥攝）

麗寶Outlet Mall二期將於12月25日試營運，一、二期總店家數突破250家，將成為中部最大Outlet；另外，麗寶Outlet為歡度3周年慶，16日至12月15日止，首次推出滿3000元送300元，滿5000元加碼抽鑽石、按摩椅、福容大飯店住宿券，吸引許多消費者摩拳擦掌，準備搶便宜！

麗寶Outlet行銷部經理陳宇秀表示，麗寶Outlet默默在這3年多來謝謝消費者支持，今年周年慶主題為「放閃三重送」，特別舉辦滿3000送300活動、滿5000元加碼抽鑽石、按摩椅、福容大飯店住宿券活動。

另外，現在野餐風氣盛行，未來會規畫野餐主題草地區，讓消費者直接露營、野餐，滿 1萬2000元送聯名日系女裝 MA TSU MI經典紅格紋野餐墊，希望讓消費者在秋冬之際，可以有多樣選擇，把握時間搶便宜、搶好康！

麗寶Outlet指出，16日至12月15日周年慶期間，貴婦精品《RIMOWA》行李箱優惠折扣，搭配全館活動，好禮拿不完；LORYA眼鏡《TOM FORD》、萬寶龍精選墨鏡5折起；獨家推出雷朋《RAY-BAN》墨鏡，買就送限量潮T；日系錶款《SEIKO》人動電能月相錶，只要4.5折就能享受高科技，不管是霸氣奢華包款還是低調輕時尚配件，都能輕鬆擁有。

《札幌藥妝》全館香氛臉部保養類商品任選2件89折；茶飲櫃位指定商品於限定期間享買1送1；全台獨家《北海道拉麵館》炎神、虎鐵、次郎長、清田4大天王拉麵，首3日(16日至18日)，3人同行可享1人免費；韓式正宗料理《涓豆腐》，也推出限定雙人套餐，起司嫩豆腐堡、綜合海鮮煎餅等4道菜招牌菜色；《瓦城》主廚4人推薦餐酸辣勁十足，不管是月亮蝦餅，綠咖哩雞、檸檬清蒸魚、蝦醬高麗菜等6道泰式料理，盡享濃濃泰式風情。

另外，全台獨家《寵物樂園》，11月24日將舉辦開放報名即秒殺活動《Lets 狗 Party》年度最終場，讓爸爸媽媽帶著愛犬一起跑跳、唱生日快樂歌、吃蛋糕、合影，創造專屬於狗狗與麗寶Outlet獨家歡樂活動、與眾不同的生日回憶，歡迎狗寶貝爸爸媽媽踴躍報名參加!館內另設有租借寵物專屬推車服務，只要將寵物放在寵物車裡，就可以推著寵物趴趴走人狗都開心！

眾所矚目的麗寶Outlet二期，將於12月25 日試營運，結合原有一期，總店家數突破250家，將成為中部最大Outlet，尤其最讓北台中(尤其山線、海線)地區民眾引領期待的秀泰影城，未來將不需舟車勞頓進入市區觀賞電影。

另外，結合集團母公司麗寶建設，將打造為全台最美並最具歐洲風情的購物商場，二期集結多元品牌、親子體驗服務與美食饗宴，創造新的Outlet話題。

(中時 )