北市議員王世堅12在市政總質詢提出，「後世大運場館」的籃球中心不倫不類，淪為棄嬰，2、3年來籃球只打了11次，其他時候都被用來辦尾牙春酒派對、法會布道、直銷大會，根本是「掛羊頭賣狗肉」、不務正業。台北市長柯文哲對此表示「做多功能使用，不然使用率不高。」

王世堅指出，「後世大運場館」的籃球中心在過去1000天的日子，籃球只打11次，然後外租給別人管理，從法會的布道大會、直銷大會，到年終尾牙春酒派對全都辦，但就是不再打籃球；網球中心也不惶多讓，雖沒辦尾牙春酒，但也有半年終大會、跆拳道比賽，但都不務正業。

柯文哲答詢說，那個場館要做多功能使用，不然使用率不高。教育局長曾燦金則說，籃球中心2、3年來，做體育次數有占44％，當初設計做多功能使用。

王世堅反嗆，教育局給的資料寫，藍球中心1000天中，只有43天中有打11次籃球，網球中心則打了33次正式比賽、用150天，但管理有問題，不能世大運風光過後就用完即丟，當作棄嬰，要求1個月內，希望看到檢討報告。

(中時 )