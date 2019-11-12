爭取連任的立委顏寬恒推出首波競選廣告，以「繼續耕耘」為主題，強調不要口水、只要服務。（顏寬恒服務處提供／林欣儀台中傳真）

拒絕口水政治，爭取連任的國民黨台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委顏寬恒12日推出第一支競選廣告「繼續耕耘篇」，內容呈現顏寬恒街頭拜訪、立院質詢及地方服務等畫面，強調「服務」才是民眾所需要，希望讓政治回歸到服務面，藉以爭取認同。

長達1分3秒的廣告，一開頭以淺藍色背板呈現，由顏寬恒述說他對政治的理念。顏寬恒提到，有些人政治是越譙越嗆、越罵越紅，卻忽略了在這些謾罵中，人們的感情變得越差、政治也在罵來罵去中越來越退步。

「政治對我來說是件單純的事，就是給我機會幫鄉親服務！」顏寬恒說，服務沒辦法偷工減料，擔任立委職務這6年多，握過許多鄉親的手、也聽到他們的心聲與期待，而這些寶貴心聲就是他在立法院問政的重點，不分藍綠，藉此去改善制度、建設地方。

整支廣告是旁白模式呈現，畫面搭配顏寬恒多年來在地方會勘建設、在立法院質詢及街頭拜訪的歷史照片，也展現他過去努力的用心。顏寬恒強調，鄉親們需要的是真正為人民做事的人、協助解決生活周遭大小事，「耕耘沒撇步，只有腳踏實地，默默做、骨力行」，盼大家給他繼續服務的機會。

(中時 )