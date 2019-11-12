北市府副發言人黃瀞瑩，人稱「學姐」的她，今（12）日意外遭周刊爆料已終結單身，並與一名「花美男」劉姓記者熱戀中。不僅如此，還陸續傳出劉男疑似「腳踏兩條船」的內幕，讓此話題更趨勁爆。網路上相關話題熱議不斷，尤其是那位讓在座鄉民都心碎的「那個男人」劉姓記者究竟是誰？怎麼擄獲學姐芳心？如今有一名自稱男子的高中同學跳出來爆料，直呼「他才不是花美男！」

國民女神「學姐」自網路電視《麥卡貝》一日系列爆紅後，成為許多網友、鄉民愛戴的對象。昨日雙11甫過，今早就爆出學姐已「戀愛ing」的消息，震撼到許多她的粉絲。其中又因為劉姓男子似乎尚未斷乾淨前緣，仍與前女友生活在同一住所。因此傳出「劈腿說」，造就網路上議論紛紛。

劉姓男子同為記者出身，因專跑柯市府新聞，被說是「近水樓台先得月。不過從爆料的狗仔跟拍圖可以看出，劉男相貌斯文，身高又至少一米八，被報導說是「花美男」，似乎煞有其事。在大家心碎與討論之際，就有鄉民跳出來爆料，他自稱是劉男高中同學，認為媒體稱劉男為「花美男」說法，實在是「差太多了」。

劉姓男子同為記者出身，因專跑柯市府新聞，被說是「近水樓台先得月。（摘自中天電視）

他表示，劉男屬高高白淨斯文型，可能因為身高夠高，以前在班上比較厚臉皮，也愛出風頭。認為那時劉男較敢跟女同學哈拉，可能是現在有女人緣的關係，而他斯文的外表，則推測是學姐的天菜類型。不過他強調，媒體對劉男的形容，真的是把花美男「重新定義」。

另外，該高中同學也表示，謠言中的前女友，應該是劉男的大學同學。如今傳出學姐介入兩人感情、劉男周旋兩女之間的議題，恐令這位柯文哲愛將，面臨輔選、感情問題兩頭燒。

(中時電子報)