健身風潮帶動下，運動中心正夯！市議員張玉嬿、謝志忠12日批評，朝馬、北區的國民運動中心月營業額600萬元以上，換算定額權利金每坪每月租金竟只有11塊半，變動權利金收入甚至是0，其他三處也一昧賤租，大罵市府戇大頭，要求硬起來重新審視權利金收取方式。

張玉嬿、謝志忠說，國人健康觀念提高，運動健身人口持續增長，帶來無限商機，營運中的朝馬、北區國民運動中心營業額去年就高達6、7000萬元，今年營收也屢創新高，10月就已超過6000多萬元，而且還會繼續夯下去。

張玉嬿抨擊說，朝馬、北區國民運動中心總樓地板面積是3620、7171坪，一年的定額權利金分別是50萬、100萬元，每月營業額高達5、600萬元，每坪每月租金竟然只有11.5、11.6元，天底下沒有這麼便宜的租金，市府枉當戇大頭。

張玉嬿指出，變動權利金則分別是營收5000萬、8000萬以上才能收取，北區營業額未到標準連二年都是0元，南屯去年也是0，朝馬最高也僅收57萬元，市府只能眼睜睜的看著OT廠商獲利創下新高，一再當冤大頭，實在太離譜。

謝志忠質疑，施工興建的長春、大里、潭子運動中心也已簽下OT廠商，定額權利金僅100至150萬元，變動權利金卻要收入4300至4500萬元才能分紅，未來權利金收入勢必偏低，直斥這種合約明顯像在照顧廠商。

謝志忠、張玉嬿認為，政府不能一直做「戇大頭」，運動局應連同法制局硬起來，重新審視這樣的不平等合約，建議變動權利金改為以每年稅前營業總收入1％計算，另外增設每月一天「里民日」，讓周邊數里里民折扣體驗，實際回饋於民。

(中時 )