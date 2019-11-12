競選團隊為莊競程設計可移動式的LED燈箱，讓選民多看一眼。（盧金足攝）

立委參選人拚吸睛各出奇招！民進黨台中市第五選區（北北屯）立委參選人莊競程，初試啼聲衝衝衝，以創意吸引注意，戴上巨無霸手掌站街口，以移動式LED燈箱增加知名度，白天及晚上掃街拜票形成個人特色，吸引許多路人的目光，還有民眾要求合照，發揮宣傳效果。

立委選舉進入最後衝刺階段，素人從政的莊競程一早就站在車水馬龍的街口，向上班、早起民眾的拜票，但他發現雖然大聲問好，好像並沒有引起民眾很大的注意，競選團隊特別幫他準備特大號手掌，雪白大手掌一登場，很多用路人看到發出會心的一笑。

「好可愛！很卡通！」莊競程說，還有民眾特別停下腳步，要和他合照，大手掌引起民眾的注意，還有另一項特殊的功能，近日早晚氣溫下降，將手伸進大手掌內，站在冷風中拉票，像選民的支持溫暖上心頭。

莊競程馬不停蹄到各處掃街拜票，有時因天色昏暗，和民眾近距離握手致意，仍然看不清楚參選人的臉，為增加民眾辨識度，競選團隊打造可移動式的LED燈箱，跟著莊競程晚上掃街拜票，LED燈箱醒目，讓人不禁多看一眼。

「握遍每位鄉親溫暖的雙手！」莊競程表示，最近在地方基層拜訪時，很多的民眾都直言，厭倦台灣政治的生態，他投入參選盼能有所改變，爭取更多勝算。

(中時 )