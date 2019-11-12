4歲男童中市豐樂公園，貪玩漸離媽媽視線， 42歲吳姓媽媽驚覺小孩不見了，焦急得四處尋找，並打電話報警，中市警局第四分局南屯派出所員警獲報到場，立即根據吳女提供的小孩特徵，幫忙尋找，幸在公園旁人行道上發現男童，讓男童重回媽媽懷抱，結束這場驚魂記。

日前晚間6時30分許，42歲吳女帶著4歲的兒子到豐樂公園散步，但兒子實在太頑皮了，一溜煙就跑遠了，沒多久男童就遠離吳女的視線，讓吳女開始緊張起來，往兒子跑走的方向尋找未果，急得報警尋求協助。

南屯派出所警員黃姚敦賓、張雅惠獲報到場，根據吳女提供的穿著與特徵，徵詢公園週遭民眾，初步排除男童被人拐走的可能，研判男童還小，應該走不遠，於是3人分頭尋找，不久員警就在豐樂公園旁人行道上發現一男童正徬徨無助在路邊徘徊，且特徵就是吳女所描述的男童。

吳女趕來與兒子相擁，對著員警連聲感謝；南屯派出所長周景彬呼籲，家中若有幼童應避免其離開視線，若幼童不慎走失，請立即向當地派出所報案，平時可訓練孩童背記家人聯絡資訊，以便適時提供，有助於快速通知家人。

(中時 )