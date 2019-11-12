孔垂楠父親發文。（圖／翻攝自051063kww微博）

28歲大陸男星孔垂楠曾演過電視劇《旋風少女2》，上月他被女友張孟妍爆料私生活混亂，不只疑害女方染性病，還認睡過兩個人妖。今(12日)孔垂楠出示報告澄清健康問題，稍早孔垂楠的父親則發文反擊，指張孟妍吵著想結婚，但不給她買房就分手，還指張孟妍有暴力傾向，拿刀砍了他們的家貓，留下約10公分的傷疤。

孔垂楠今亮出醫院檢驗報告，強調自己沒性病也沒吸毒，孔垂楠爸爸則發長文指責張孟妍騙婚、有暴力傾向，他說自己不會干涉兒子婚姻，但自從兩人7月底、8月初交往以來，聽到最多的詞就是「錢」，今年9月兩人吵著要結婚買房，被孔父以交往時間太短、還沒見過女方家人阻止，未料張孟妍因此鬧分手，孔父說：「我想，這樣一個女孩子，『結婚』二字的意義，她並沒有搞明白」，「就因『房子』要分手的女孩，是真的要和孔垂楠結婚嗎」。

孔垂楠父親又說，今年8月孔垂楠和張孟妍吵架，張孟妍一氣就拿刀砍了孔家的貓咪「妹妹」，最後害貓咪背後留下10公分刀傷，而張孟妍不慌也不愧疚，當下唸唸有詞說：「早就覺得你掉毛很煩了」，而兩人先前多次吵分手，張孟妍不只拿刀威脅，還吵著要一起去死。

孔父最後表示，因感覺張孟妍有心理疾病，他們家才會一路包容至今，「但我更希望張孟妍不要再繼續傷害了，到我們這裡就夠了」，不希望還有下個受害者，孔父說之前不說是因為不能說，但真相應該被看見，為孔垂楠相當不平，而張孟妍方面暫無回應。

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(中時電子報)