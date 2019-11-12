國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬近日出席公開場合，脫口而出國小3年級教肛交、6年級教「性高潮」，引發輿論譁然，對此教育部長潘文忠親自召開記者會澄清，世新大學社會心理系系主任詹昭能表示，政府當局、尤其是教育部搞不清楚狀況，當然也無能解決問題，竟然還加入戰局，讓問題更加惡化。

詹昭能在臉書撰文論析此事，首先，直指性教育要實施，應該不會有家長反對；有人以此事件，直指家長反對性教育，顯然是｢偏離事實｣。其次，家長憂心的是孩子這麼小，也就是在國小3年級，實施這麼露骨的性生理教育，可能｢未蒙其利，先受其害｣；因此，有人以此事件，直指家長反對性教育，與｢事實｣也有落差。

詹昭能認為，雙方真正的爭議點，應該是實施性教育的時間點問題，那些憂心的家長們認為國小3年級太早，甚至包括教育部的另一方卻認為｢不會｣。至於會不會太早，應該從性教育的內容論；以這一次爭論的焦點事件來說，顯然雙方是沒有對到焦。

詹昭能提到，這起事件之所以引發家長關注，可能是家長們是看到高雄某國小教師，在國小3年級課堂赤裸裸地暢談令人難以接受的性教育，再加上以訛傳訛導致的結果。因此跳出來召開記者會的教育部潘部長，卻拿著教科書說根本沒有這樣的內容，還指責對方汙衊。｢看到了沒？兩方面的討論或溝通，根本沒有對到焦。｣

詹昭能進一步指出，這樣的畫面，打從支持性平的與反對過早實施性教育的雙方，開展立場出現以來，一直都是如此這般，還因此搞出了去年的同婚與性平教育公投案，｢重點是事到如今，兩軍對峙，依舊沒完沒了，甚至於衍生成世代(大致以40歲為分界的兩個世代間)的對立。｣

對於教育部長潘文忠跳出來澄清，詹昭能認為遺憾，｢政府當局(尤其是教育部)，搞不清楚狀況，當然也無能解決問題，竟然還加入戰局，讓問題更加惡化｣。針對潘文忠率教育部出面指控，｢就是幾年來政府面對性平教育與同婚爭議的典型！｣

詹昭能反問：｢試問有如此的執政者，我們為此紛紛擾擾的社會如何能收場？唉！｣

(旺報 )