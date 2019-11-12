耿繼文(左一)說太陽花奪盾牌長警棍迄今未找回。（王己由攝)

「當年太陽花學運行政院驅離占領民眾，到現在還有一面盾牌和一枝長警棍被搶走沒找回來。」中華民國退休警察協會總會長耿繼文，今(12)日下午在台北地方法院前的抗議行動中，以「現場目擊者」的身分發言，他說當日曾帶領警察從桃園北上支援，他是最有資格說話的人，耿強調當時有200多位警察弟兄受傷，太陽花可以國賠，警察就不可以國賠，「這樣有道理嗎？」

耿繼文在李來希等人陪同下到北院收發室遞陳情抗議狀後，隨即和群眾轉往行政院前抗議。

退休警察總會成員今天前往台北地院抗議執行驅離「太陽花」抗爭遭叛國賠。（讀者提供/吳家詮傳真）

太陽花學運行政院324驅離事件，台北地院日前判決台北市警局要國賠，退警協會不滿判決，今(12)日下午發動群眾在北院前抗議，活動發起人耿繼文說，太陽花行政院驅離占領民眾時，他從桃園帶領警察北上支援勤務，在場者他最有資格說話，「我就是目擊者，也不會說假話」，還說在場的退警、警察，當時也有人在場，了解當時的狀況「我有沒有假話？我也不會說假話」。他還透露，當時有一面警用盾牌和長警棍被奪走，到現在都還沒有找回來。

耿繼文說，當時警察弟兄有200多人受傷，太陽花可以國賠，警察就不可以國賠，「這樣有道理嗎？我們抗議的是法官的判決。」耿繼文隨後在下午3點42分到北院收發室遞陳情抗議狀，然後和抗議群眾轉往行政院抗議。

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