根據仲量聯行發布最新的《2019全球城市的需求與突破》報告，台北市擠身全亞洲最宜居且先進的城市之一，在智慧城市領域，更與莫斯科、深圳等全球新興城市並駕齊驅，並列第一名。

仲量聯行報告指出，一般城市都是由政府「由上而下」推行智慧城市，但北市府政策思維更大膽，不僅制定系列政策目標，「由公而私」向民間推展，同時也鼓勵「由下而上」，讓民間企業向市府提出企畫案，經評估後，開放公共領域來測試，北市府採用「由公而私」、「由下而上」雙軌並行的手段，正是成功的關鍵。

為讓過程更加順暢，在台北市長柯文哲與前副市長林欽榮的帶領下，2016年起成立「智慧城市專案辦公室」，仲量聯行報告統計，智慧城市專案辦公室現已成功開展160多個項目，例如推出i-voting平台創舉，讓公民能自行提案、提出建議，並直接上網投票表達意見，另也推出「空氣盒子」，隨時檢測空氣品質，也實驗LoRa無線傳輸技術，有助提升物聯網產業競爭力。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，政府制定政策方向，推動系列政策不遺餘力，再加上，民間自主發想創新提案，成功把台北打造為宜居與創新的城市。

他說，仲量聯行今年8月發布《智慧城市成功之路：連接人、不動產科技及不動產》，更盛讚公私部門齊力合作是智慧城市的最新典範，北市若能持續深耕智慧城市，並藉由某事件或項目的催化，絕對會吸引更多企業投資，而仲量聯行明年也將舉辦大型國際論壇，也會協助台北推上國際舞台。

(中時 )