台灣原住民族棒球運動發展協會知關懷盃棒球邀請賽，今年邁入第26屆，每年都邀請職棒球員返鄉回饋，今年統一獅黃恩賜、富邦悍將張正偉、桃猿隊林承飛代表出席記者會，除了去年的關懷大使舉重選手郭婞淳，今年更請到奧運跆拳道銅牌國手，現任教練的曾櫟騁，一同為原鄉運動發展努力。

今年關懷盃主題「勇敢去闖SAKIEMELEN」意指大小球員不館在球場還是生活都無所畏懼，能勇敢闖出自己的一片天，將在11月28日至12月1日在花蓮舉辦，今年賽事分成少棒及青少棒組，分別有32支、14支隊伍要角逐冠軍。

其中宜蘭三星國小與花蓮太巴塱國小更是26年全勤，南投三光國中及新竹五峰國小則是首度參賽。今年首度邀請沖繩那霸市安岡中學校來台打友誼賽，增進小選手們與日本球員的交流。

關懷盃記者會。（鄧心瑜攝）

記者會上每位選手都分享自己在體育路上做過最勇敢的事，獅隊選手黃恩賜笑說，「踏入打棒球這條路就是最勇敢的決定，犧牲很多假日做訓練。而關懷盃是很棒的舞台，一定要繼續辦下去。」

小時候曾是關懷盃的學員，猿隊林承飛也分享當時參加的心情，「關懷盃最大目的就是看很多職棒球員，因為當時對我來說是職棒是夢想，現在當上球員後，更要做好自己成為小朋友的榜樣，將態度傳承下去。」

(中時電子報)