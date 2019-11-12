大陸影史票房最高動畫電影《哪吒之魔童降世》因人物形象設計、故事情節和製作元素等方面涉及抄襲，被中影華騰(北京)影視文化有限公司一狀告上法院，向《哪吒》導演、電影出品商北京光線影業有限公司求償5000萬元（人民幣，下同），約新台幣2.2億元。

中影華騰今天（11月12日）中午透過官方微博宣布，北京智慧財產權法院已於11日受理訴訟，並po出法院文件證明。對於此，截至今天下午4點半，《哪吒》導演餃子與光線傳媒都還沒有任何回應。

《哪吒》7月26日上映，以49.73億元票房，高踞大陸影史票房第2名，2019年度票房冠軍。

中影華騰的《五維記憶》是2016年製作出品的系列演出專案，作品根據演出場景的不同，分為多個版本。其中，涉嫌被抄襲的作品是一部時長為90分鐘，以「非遺」（非物質文化遺產）藝術表演形態演繹一個原創中國故事的沉浸式情景舞台劇。

中影華騰po出法院受理《哪吒之魔童降世》涉嫌抄襲案的通知書。（取自新浪微博＠中影華騰）

中影華騰表示，該公司享有《五維記憶》腳本和舞台劇的著作權，該作品自創作完成以來，經過了公開宣傳和展演。原名楊宇的餃子擔任編劇和導演、北京光線影業有限公司等六公司聯合出品的《哪吒》在人物形象設計、故事情節和製作元素等方面，與《五維記憶》有大量相同或相似之處，侵犯其作品改編權、複製權和發行權。

今年8月22日，中影華騰召開新聞發布會，就上述事項進行公開說明並發布《律師聲明》，但各被告均無正面回應，原告及主創人員卻遭遇網路暴力及名譽侵權行為並持續至今，中影華騰認為：「被告因侵權行為獲得巨額收益，原告卻為此承擔巨大輿論壓力和維權費用。」為此，該公司向北京智慧財產權法院，提起訴訟，請求判令被告立即停止侵權、刊登聲明以消除影響、連帶賠償經濟損失5000萬元並承擔合理費用100萬元。

(旺報 )