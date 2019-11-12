蔡英文總統10日晚間前往新北市中和區參加「蔡英文總統、立委江永昌連任競選總部」成立大會，港媒發現竟然出現兩家攤販，販售小英周邊商品，但仔細一看，有點像是「出清存貨」。(中評社)

國民黨參選人韓國瑜出席的造勢場周邊常出現多種攤販，甚至形成「國瑜夜市」，許多攤販看準韓粉商機，跟著韓國瑜跑透透。蔡英文總統10日晚間前往新北市中和區參加「蔡英文總統、立委江永昌連任競選總部」成立大會，港媒發現竟然出現兩家攤販，販售小英周邊商品，但仔細一看，有點像是「出清存貨」。

蔡英文10日晚間出席民進黨中和立委江永昌競選總部成立大會，現場湧入數千支持者。《中評社》發現，現場竟然難得的看到有兩家攤販，販賣蔡英文的相關商品。主要是賣2016年選舉時的相關商品，像是點亮台灣的帽子，以及蔡英文的公仔等，不過似乎有點像是出清存貨。

報導指出，民進黨過去造勢場合多會出現「民主香腸」等夜市攤位，但這次大選，幾乎銷聲匿跡。多數的攤販都跟著國民黨2020參選人韓國瑜全台跑透透了。

港媒觀察，當晚約湧進千位支持者，每位支持者也都戴著江永昌的粉紅色帽子，現場看起來確實很整齊。而當蔡英文講完話，大約5分鐘之後，人潮幾乎都散光，連紅色椅子都很快的就收好。

(中時電子報)