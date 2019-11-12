嘉義市議員蔡文旭質疑公道16案76年不變，已違反居住正義。（呂妍庭攝）

市府都發處長顏聰玲解釋為因內政部已同意維持原案，所以市府目前不會解編或徵收公道16。（呂妍庭攝）

佔地約2.2公頃的嘉義市公道16公共設施保留地，76年來未徵收、開闢，當地多為老舊房舍。（嘉義市議員蔡文旭提供／呂妍庭嘉義傳真）

佔地約2.2公頃的嘉義市公道16公共設施保留地，自1943年被日本政府編定為綠園道後，至今76年未徵收、開闢，因土地無法貸款、買賣，當地居民多半因陋就簡，住在鐵皮屋或老房舍，嘉義市議員蔡文旭質疑此案76年不變，已違反居住正義，「人生有幾個76年？」，市府不該繼續保留、擺爛，強烈建議把公道16解編還地於民，市府都發處長顏聰玲解釋為因內政部已同意維持原案，所以市府目前不會解編或徵收。

蔡文旭12日質詢表示，76年前日本政府為了要仿造英國的花園大道，將民生南北路的西側編定為綠園道，即公道16，但公道16自興業西路到民族路的民生南北路都是私人土地，被畫設為綠帶用地後，公設地上的居民只能因陋就簡，蓋鐵皮屋來棲身、暫住，既不敢興建現代化的房舍，也無法貸款、買賣，叫市不知如何是好？對所謂人民權益與居住正義來講，實在諷刺。

蔡文旭也質疑，根據都發處的報告，公道16是為了要隔離「中油試驗所」，所以有繼續保留的必要，但中油試驗所早就改成研究所，沒有化學災害的記錄與公害疑慮，另中油研究所對面的民生南路早在1997年開闢成民生公園，批都發處的資料是舊的、錯誤的，難怪決策與現實脫節。

蔡文旭說，民生南北路是嘉市的蛋黃區，就都市發展來講實在不應該再繼續擺爛下去，建議市府好歹將公道16解編還給人民，要不然就趕快徵收、開闢，讓市容景觀更漂亮。

顏聰玲說，為維持綠帶的比例，才會繼續保留公道16，且2017年內政部也同意市府的保留案，所以公道16不會解編，也暫無徵收計畫。

(中時 )