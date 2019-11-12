苗栗藍、綠議員12日爆發衝突，相互怒嗆、推擠。（何冠嫻攝）

苗栗縣議會開議首日，爆發激烈衝突，苗栗縣長徐耀昌上前勸架並隔開兩方人馬。（何冠嫻攝）

苗栗縣議會開議首日 藍綠陣營爆發推擠衝突

苗栗縣議會第19屆第2次定期會12日開議，議員羅貴星、陳品安、曾玟學等人因調閱資料遭拒，嚴正抗議，質疑苗栗縣政府規避監督。縣長徐耀昌則強調依法行政，並研議規範以維持府會和諧。會後藍、綠議員卻爆發口角衝突，激烈拉扯兩方人馬差點大打出手。

徐耀昌施政總報告結束後，苗縣議會改革連線成員提出資料調閱問題。陳品安指出，議會開議前兩天，突然收到公文拒絕提供資料，質疑縣府規避監督。羅貴星則表示，法務部函釋，針對大眾利益之需求，且未違反政府資訊公開法，縣府應提供資料。

徐耀昌說明，內政部民政司曾作出解釋，應以機關對機關調閱資料，一切依法行政，並指示民政處研議辦法，維護府會和諧。藍營議員江村貴、黃芳椿、鄭碧玉等人也聲援縣府，並認為議員權益不應無限上綱。議長鍾東錦則認為，縣府可適度提供資料，要求盡快擬定辦法。

會後，曾玟學提出，按照議程下午2點應繼續開會，若要變更議程需進行表決。但鍾東錦詢問現場意見未獲同意，議員們紛紛離席，曾玟學等人大表不滿，江村貴則怒拍桌嗆聲，並批評，民進黨就是未尊重同婚公投結果，「愛怎樣就怎樣」，陳光軒則回嗆，是大法官釋憲結果。孰料，江村貴脫口「他媽的」，讓陳光軒怒不可遏，衝上前怒吼「你講那三個字是什麼？」、「給我收回」。

雙方陣營立刻上前，藍營不少議員加入爭執，其他人則趕緊勸架、拉開距離，現場一片混亂，相互推擠差點大打出手，徐耀昌見狀也不斷勸說「好了」、「不要吵了」，隔開兩方人馬，這場紛爭才得以落幕。

(中時 )