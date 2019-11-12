辛巴威野生動物管理當局今天說，他們將遷移數百頭大象及其他野生動物，以避免牠們死於致命乾旱。過去2個月來，辛巴威歷經史上最嚴重旱災之一，目前至少有120頭大象死亡。

辛巴威國家公園暨野生動物管理局（Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority）發言人法拉沃（Tinashe Farawo）告訴法新社：「我們正遷移600頭大象、包括5至10頭獅子的兩個獅群、一群非洲獵犬、50頭水牛、40頭長頸鹿及2000頭黑斑羚。」

這些動物會從辛巴威東南部一座大型國家公園遷移到其他3個禁獵區。

法拉沃表示，這將是辛巴威史上規模最大的遷移作業，遷移行動已經獲得許可。

他指出，遷移作業將從「雨季展開，那時牧草和樹葉都已漸漸繁茂」。雨季通常自11月中旬開始。

法拉沃還說：「我們想避免遷移動物後，他們在新棲息地仍因食物匱乏而餓死。」

數十頭大象日前在辛巴威西北部的萬基禁獵區（Hwange）死亡後，當局才宣布這個遷移行動。

辛巴威境內屢見飢餓的大象為了尋找食物，離開野生動物區域並襲擊人類村落，這讓人類社區面臨威脅。

法拉沃透露，過去5年來「人類與動物衝突」已經導致200人喪命。

(中央社)